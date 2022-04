Börse aktuell: Monika Rosen sieht blühende Zukunft für US-Tech-Konzerne

Die europäischen Leitbörsen gingen am Freitag etwas höher aus dem Handel. Nach einem starken Start gaben Europas Aktienindizes am Nachmittag nach dem schwachen US-Börsenstart einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Die laufende Berichtsaison mit teils starken Unternehmenszahlen dürfte Anleger zunächst zum Kauf angeregt haben. Enttäuschende Zahlen von US-Riesen wie Amazon und Intel lasteten aber auf den Märkten in New York. Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, legte um 0,68 Prozent zu auf 3.802,86 Punkte. In Frankfurt notierte der DAX am Schluss mit 14.097,88 Einheiten 0,84 Prozent höher. Frankreichs CAC-40 gewann 0,39 Prozent bei 6.533,77 Zählern. Der Londoner FTSE-100 kletterte um 0,47 Prozent auf 7.544,55 Punkte nach oben. Der ATX schloss um 0,52 Prozent fester bei 3.286,05 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime schloss um 0,46 Prozent höher bei 1.653,01 Einheiten.