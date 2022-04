Krieg als „Katalysator“ für die Blockchain-Technologie

An Kryptos kommt man nicht vorbei

Aktuell überlegen mehrere afrikanische Staaten, Bitcoin als Zahlungsmittel einzuführen. Die Zentralrepublik in Südafrika ist bereits schon so weit, der Präsident hat erst diese Woche ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. El Salvador in Zentralamerika hat diesen Schritt bereits gesetzt. Dass das nach wie vor überrascht, könne eigentlich nur mit „westlicher Naivität“ erklärt werden, sagt Gehra. Denn: Von der Weltbevölkerung, die 7,9 Milliarden Menschen ausmacht, leben rund 600 Millionen Menschen in einer Region, in der die Währung ein Triple-A-Rating hat. „Das bedeutet, dass über 7 Milliarden Menschen nicht in eine Region mit Triple-A-Währung hineingeboren wurden. Und das bedeutet auch: Sie haben Währungen, in denen es wahnsinnig teuer ist, in eine andere Währung wie den Dollar zu wechseln.“

Denn diese Menschen seien in den jeweiligen Währungen immer „die Nehmer des Wechselkurses. Sie verlieren immer am Spread, während andere gewinnen. Wir sind per definitionem die White Privileged in diesem System.“ Die Blockchain-Technologie umgehe diese strukturellen Ungleichheiten im globalen Wirtschaftssystem. „Für benachteiligte Staaten darin ist es „cleverer, weil wirtschaftlich vorteilhafter“, auf Bitcoin zu setzen – und das ja auch nicht exklusiv, sondern zusätzlich zu einer bestehenden Währung. Es werden also wohl weitere Staaten diesen Schritt gehen.