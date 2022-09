Börse aktuell: Uniper wird verstaatlicht

Europas Leitbörsen haben den Handel am Dienstag in der Verlustzone beendet. Marktteilnehmer hätten sich für die geldpolitischen Entscheidungen dieser Woche in Position gebracht, meint Pierre Veyret vom Broker ActivTrades, während einige Anleger nach dem gestrigen Stabilisierungsversuch die Chance genutzt hätten, einige Gewinne mitzunehmen.

Somit schloss der Euro-Stoxx-50 mit einem Abschlag von 0,93 Prozent bei 3.467,09 Punkten. Der DAX in Frankfurt sank um 1,03 Prozent auf 12.670,83 Zähler. Der FTSE-100 gab um 0,61 Prozent auf 7.192,66 Einheiten nach, in London hat am Vortag wegen des Staatsbegräbnisses der Queen kein Handel stattgefunden.

Auch am heutigen Dienstag blieb die anstehende FOMC-Sitzung der US-Notenbank weiter der Dreh- und Angelpunkt am Markt. Es wird erwartet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer kräftigen Zinsanhebung fortsetzen. Die schwedische Notenbank hat dahingehend bereits mit einem Zinsschritt von einem vollen Prozentpunkt unerwartet stark vorgelegt. Am Donnerstag dürften dann auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England die Zinsen weiter nach oben schrauben.