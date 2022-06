Börse aktuell: H&M macht Gewinnsprung

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit einem Abschlag von 0,60 Prozent bei 2.989,54 Einheiten errechnet. Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich nach schwachen Überseebörsenvorgaben von der Wall Street und aus Asien klar in der Verlustzone.

Anleger am deutschen Aktienmarkt müssen am Mittwoch den nächsten Rückschlag verkraften. Eine schwache Wall Street und die am Nachmittag anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen aus Deutschland mahnen zur Vorsicht. Der DAX sank in der ersten Handelsstunde um 1,15 Prozent auf 13.079 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 1,91 Prozent auf 26 601 Zähler.

Heute, 10:02 AM | Thomas Pressberger