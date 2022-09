Börse aktuell: Ölpreise so tief wie seit Jänner nicht mehr

Damit sei eine Stagnation der Euroland-Konjunktur quasi bestätigt, sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner und fügte an: "Sehr wahrscheinlich hat bereits eine erhebliche, rezessive Entwicklung eingesetzt." Darauf deuteten auch die extrem negativ bewerteten Aussichten für die kommenden Monate hin: Diese wurde so schlecht eingeschätzt wie seit der globalen Finanzkrise Ende 2008 nicht mehr. Auch die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im August erneut verschlechtert und ist auf einen eineinhalbjährigen Tiefstand gefallen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um einen Punkt auf 48,9 Zähler, wie die Marktforscher in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten.

Wegen der ökonomischen Folgen der russischen Invasion in der Ukraine steigen die Lebenshaltungskosten in der Währungsunion so stark wie noch nie. Im August erreichte die Teuerungsrate einen Rekordwert von 9,1 Prozent, getrieben durch höhere Energie- und Lebensmittelpreise. Volkswirte rechnen daher mit einem großen Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung an diesem Donnerstag. Falls Russland der EU den Gashahn komplett zudrehe, drohe in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine Rezession, warnte EU-Kommissar Paolo Gentiloni unlängst.

Die könnte auch Europas größter Volkswirtschaft Deutschland bevorstehen. Hier gab das Sentix-Barometer den dritten Monat in Folge nach, und zwar um 5,5 auf minus 29,9 Punkte. Das ist ebenfalls der schlechteste Wert seit Mai 2020, als die Coronakrise der deutschen Wirtschaft stark zusetzte. Die Aussichten für die kommenden Monaten wurden so negativ bewertet wie noch nie. "Auch in Deutschland werden die Konjunktur-Wolken immer dunkler", sagte Hübner.

Auch die Konsumstimmung in Deutschland hat sich im September noch einmal eingetrübt. Die Einkommenserwartungen und die Bereitschaft zu größeren Einkäufen seien in der Bevölkerung aufgrund der hohen Inflation weiter gesunken, berichtete der Handelsverband Deutschland (HDE) in seinem am Montag veröffentlichten Konsumbarometer, für das 1.600 Personen befragt wurden. Eine Trendumkehr sei nicht in Sicht.

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise hat die deutsche Bundesregierung ein neues Entlastungspaket von mindestens 65 Milliarden Euro geschnürt. Damit sollen die Bevölkerung und Unternehmen unterstützt werden, wie die Koalitionspartner am Sonntag in Berlin ankündigten. "Alles das zusammen und viele weiteren Maßnahmen werden dazu beitragen, dass wir gemeinsam durch diese Zeit kommen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz.