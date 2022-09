Teuerung im Supermarkt: "Produkte fallen ja nicht vom Himmel"

„Schlichtweg falsch“, ist Thumser „entsetzt, von den Unwahrheiten und der Polemik, die hier verbreitet werden“. Ein Blick in die Bilanzen würde zeigen, dass die Umsatzmargen der Industrie seit jeher bei rund 15 Prozent gelegen sind.

Also doch reiche Industriekonzerne, die sich auf Kosten der Konsumenten bereichern? Keineswegs, sagt Thumser. Schließlich fließe die Marge in Forschung und Entwicklung, es müsse produziert, in Maschinen investiert werden. „Die Produkte fallen ja nicht vom Himmel. Auch Innovationen wie recyceltes Pet oder die Herkunftskennzeichnungen gibt es nicht zum Nulltarif, auch wenn in der öffentlichen Diskussion gern so getan wird, als wäre dem so.“

Bleibt die Frage, was er zum Argument der Händler sagt, dass die Umsatzmargen im Handel um etwa zehn Mal höher sind als in der Industrie. „Ein Vergleich von Äpfeln mit nicht einmal Birnen, sondern Nüssen“, sagt Thumser. „Bei dem Vergleich lachen ja die Hühner. Ein Industriebetrieb ist ja keine Händler, der nur Produkte ins Regal schlichten und darauf warten muss, dass Konsumenten die Packungen aus dem Geschäft tragen.“ Wenn man schon die Margen der beiden Branchen vergleichen wolle, müsse man die Kapitalrentabilität (return on capital employed) vergleichen. „Und diese dürfte in beiden Branchen etwa gleich sein.“