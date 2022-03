Börse aktuell: Flugzeugteilebauer FACC schreibt auch 2021 rote Zahlen

Am Vortag hatte die Nachricht, dass Russland die Kampfhandlungen bei Kiew drosseln will, die Märkte stark angetrieben. Ob die Maßnahme Russlands von Dauer sein wird, müsse sich jedoch erst noch zeigen, schrieb die Landesbank Helaba. "Noch geht der Krieg weiter und es gibt Sorgen vor einem Lieferstopp für Energie aus Russland".

Die jüngste Euphorie an den Aktienmärkten dürfte zur Wochenmitte zunächst ein Ende finden. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 wird mit einem Rückgang von 0,31 Prozent indiziert. Nach zwei starken Tagen werden auch für den deutschen Leitindex DAX am Mittwoch Kursverluste erwartet. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den DAX ein Minus von 0,3 Prozent auf 14.772 Punkte.

In der ersten Phase würden 2 Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) in die Fabrik investiert, die 150.000 Fahrzeuge im Jahr bauen und mehr als 7.000 Arbeitsplätze schaffen soll. Die Produktion werde voraussichtlich im Juli 2024 aufgenommen. Bereits im Jänner war bekanntgeworden, dass auch eine Produktionsstätte in Deutschland geplant ist.

Das vietnamesische Unternehmen Vinfast will in den USA Elektrofahrzeuge bauen und plant eine milliardenschwere Investition in eine Produktionsstätte in North Carolina. Eine entsprechende Absichtserklärung sei mit den zuständigen Behörden unterzeichnet worden, teilte Vinfast am Mittwoch mit.

Unter dem neuen Rückkaufprogramm, das bei der Veröffentlichung der Jahresbilanz in Aussicht gestellt wurde, sollen eigene Aktien für bis zu 6 Mrd. Dollar erworben werden. UBS will dabei höchstens zehn Prozent des Aktienkapitals zurückkaufen.

Der Credit Suisse drohen nach einer Niederlage vor einem Gericht auf den Bermudas hohe Kosten. Das Gericht kam am Dienstag zum Schluss, dass eine Versicherungstochter der Schweizer Großbank für Hunderte von Millionen an Verlusten verantwortlich ist, die durch betrügerische Geschäfte für einen milliardenschweren Kunden entstanden sind. Es entschied, dass dem ehemaligen georgischen Premierminister Bidzina Iwanischwili und seiner Familie eine Entschädigung zustehe. Eine Schadenersatzsumme wurde nicht genannt.

Der Goldpreis ist am Dienstag nach Entspannungssignalen im Ukraine-Krieg stark unter Verkaufsdruck geraten. Am Nachmittag fiel der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London um mehr als ein Prozent und erstmals seit Ende Februar wieder unter die Marke von 1.900 US-Dollar. Zuletzt lag der Goldpreis bei 1.897 Dollar (1.730 Euro).

Der US-Marktforscher Nielsen wechselt in die Hände von Finanzinvestoren. Ein Konsortium, an dem auch der Hedgefonds Elliott beteiligt ist, will das Unternehmen für rund 16 Milliarden US-Dollar (14,6 Mrd. Euro) inklusive Schulden übernehmen, wie Nielsen am Dienstag in New York mitteilte. Nielsen habe dabei eine endgültige Vereinbarung über einen Kaufpreis von 28 Dollar je Aktie in bar unterzeichnet.

Die europäischen Börsen haben am Dienstagnachmittag nach bereits anfänglichen Gewinnen nochmals kräftig zugelegt. Der Euro-Stoxx-50 legte um 3,29 Prozent auf 4.015,16 Punkte zu. In Frankfurt steigerte sich der DAX um 3,06 Prozent auf 14.858,32 Zähler. Um etwas gemäßigtere 1,22 Prozent kletterte der FTSE-100 in London auf 7.564,46 Einheiten.

Ein Großinvestor der britischen Bank Barclays hat sich von einem Anteilspaket im Wert von umgerechnet 1,02 Milliarden Euro getrennt. Über Nacht verkaufte der nicht genannte Aktionär über die US-Investmentbank Goldman Sachs 599 Millionen Aktien des Bankhauses an institutionelle Investoren, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Das entspricht einem Anteil von 3,6 Prozent des Grundkapitals. Der Preis lag mit 1,50 Pfund je Aktie gut sechs Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag. Die Barclays-Aktie büßte daraufhin mehr als drei Prozent ein. Bereits am Montag waren Barclays-Titel um vier Prozent gefallen.

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit sehr fester Tendenz gezeigt. Der ATX baute seine Verlaufsgewinne noch weiter aus und wurde um 14.15 Uhr mit 3.385,24 Punkten errechnet, das ist ein sattes Plus von 3,69 Prozent. Auch das europäische Umfeld drehte noch deutlicher nach oben. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung auf vorsichtige erste Signale einer möglichen Entspannung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Die europäischen Börsen haben am Dienstag zu Mittag weiter kräftig zugelegt. Für Entlastung sorgen am Vortag deutlich gefallene Ölpreise. Der Euro-Stoxx-50 legte um 2,28 Prozent auf 3.975,82 Punkte zu. In Frankfurt steigerte sich der DAX um 1,89 Prozent auf 14.690,28 Zähler. Um etwas gemäßigtere 1,32 Prozent kletterte der FTSE-100 in London auf 7.572,05 Einheiten.

Der Schweizer Handelskonzern Migros hat im vergangenen Jahr auf bereinigter Basis um ein Fünftel mehr verdient und ist das vierte Jahr in Folge profitabler geworden. Unter dem Strich resultierte ein um 20,4 Prozent höherer Gewinn von 668 Millionen Franken (651 Mio. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte um 11,4 Prozent auf 800 Mio. Franken (774 Mio. Euro).

Der Mobilfunkanbieter "Drei" (Hutchison) hat seinen Umsatz um zwei Prozent auf 866 Mio. Euro gesteigert und hat damit wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Der operative Gewinn (Ebit) blieb mit 192 Mio. Euro weitgehend stabil, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Drei plant weiter in den Netzausbau zu investieren. Insgesamt sollen 98 Prozent der Nutzer Zugang zu einer 5G-Verbindung haben, für zwei Drittel ist dieser Standard laut dem Unternehmen bereits verfügbar.

Die Österreich-Tochter des Schweizer Zurich-Versicherungskonzerns, hat 2021 bei den Prämien zugelegt. Die direkten Prämieneinnahmen stiegen um 3,7 Prozent auf rund 700 Mio. Euro. Davon entfielen 560 Mio. Euro auf die Schaden-Unfallversicherung (plus 3,3 Prozent) und 137 Mio. Euro auf Lebensversicherungen (plus 5,4 Prozent). Dank starkem Finanzergebnis stieg der Gewinn (EGT) um 9,8 Prozent auf 21 Mio. Euro.

Die deutsche Volkswagen-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) rüstet sich nach einem Gewinnsprung im zweiten Coronajahr 2021 für den Börsengang der VW-Tochter Porsche AG. Der VW-Konzern peilt einen milliardenschweren Börsengang seines Sportwagenbauers Porsche AG an. Die Familien Porsche und Piëch wollen über ihre im deutschen Börsenindex DAX gelistete Automobil-Holding Porsche SE wieder direkten Zugriff auf den Sportwagenbauer mit dem Familiennamen bekommen. Im abgelaufenen Jahr verdiente die Porsche SE unter dem Strich 4,6 Milliarden Euro und damit rund 2 Milliarden mehr als im ersten Coronajahr 2020. Für 2022 peilt die Porsche SE einen Gewinn zwischen 4,1 und 6,1 Milliarden Euro an.

