Börse aktuell: Facebook-Chef Zuckerberg kündigt Umbau an

Die Wall Street hat den Handel am Donnerstag mit klaren Verlusten bestritten. Einmal mehr schürten robuste Konjunkturdaten die Sorge, dass die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter steigen dürften. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stark.

Der Dow Jones verlor 1,54 Prozent auf 29.225,61 Einheiten. Der S&P-500 sank um satte 2,11 Prozent auf 3.640,47 Zähler. Für den zinssensiblen Nasdaq Composite ging es um 2,84 Prozent auf 10.737,51 Punkte hinab.

Noch am Vortag waren an der Wall Street nach sechs Verlusttagen in Folge Gewinne verzeichnet worden. Aktien hatten wieder Auftrieb erhalten, weil die britischen Währungshüter der Bank of England völlig unerwartet gegen die drastisch steigenden Zinsen an den heimischen Anleihemärkten intervenierten.