Nach Menschhandelsverdacht: Borealis beendet Baustopp in Belgien

Die Angelegenheit werde weiterhin "mit höchster Priorität untersucht", es seien aber noch andere Unternehmen involviert, was die Untersuchungen komplizierter mache, schrieb Borealis heute in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Auch könne man nur begrenzt Informationen offenlegen, weil in dem Fall behördlich ermittelt werde. Borealis versicherte, eng mit der Sozialinspektion in Belgien zusammenzuarbeiten, um deren Untersuchungen voranzutreiben. "Diese Untersuchungen dauern noch an, wir können zum Ausgang der Untersuchungen daher noch keine Auskunft geben. Da die betroffenen Mitarbeiter nicht von Borealis angestellt wurden, haben wir keine Zugang zu deren Daten", hieß es in der Stellungnahme weiter.