OMV-Tochter Borealis verdoppelte Gewinn im ersten Halbjahr

Die Verschuldungsquote lag per Ende Juni 2022 bei 2 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 1 Prozentpunkt seit Dezember 2021. Die Nettoverschuldung ging in der ersten Jahreshälfte um 52 Mio. Euro zurück. An ihre Aktionäre schüttete die Borealis eine Dividende in Höhe von 698 Mio. Euro aus. Die OMV ist an der Borealis mit 75 Prozent beteiligt, zu 25 Prozent gehört das Unternehmen dem Staatsfonds Mubadala in den Vereinigten Arabischen Emiraten.