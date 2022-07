Umstrittener Deal: Bauernaufstand gegen OMV-Tochter Borealis

Für Stephan Pernkopf ist bei diesem Deal auch die Rolle der ÖBAG zu hinterfragen. Diese Beteiligungs-AG verwaltet die Beteiligungen der Republik Österreich an einigen börsennotierten Unternehmen. Und da hätte man sich erwartet, dass beim Verkauf der Düngemittelsparte mehr auf die österreichischen Interessen geschaut wird. Deswegen soll es auch noch Briefe an ÖBAG-Vorstand Edith Hlawati und an OMV-Vorstand Alfred Stern geben. Und letztendlich wird wohl der Protest auch beim neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der ÖBAG, Flughafenvorstand Günther Ofner, landen. Pernkopf: „Bei allem Verständnis für wirtschaftliche Überlegungen. Krisensicherheit sollte gerade angesichts der aktuellen Lage in Europa vor Profitmaximierung stehen.“

Warum gerade der niederösterreichische Bauernbund diesen Kampf gegen den Ausverkauf der Düngemittelproduktion führt, erklärt Pernkopf nur knapp: „Wir sind das Agrar-Bundesland Nummer eins.“ Außerdem wisse man, dass auch der österreichische Bauernbundobmann Georg Strasser hinter der Aktion stehe.