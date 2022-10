Freiwillige Quoten reichen nicht dazu aus, den Anteil der Frauen in Entscheidungspositionen auszubauen, argumentieren die Grünen. So ist der Anteil weiblicher Aufsichtsrätinnen in Österreichs Firmen mit einer Pflichtquote über 30 Prozent gestiegen. In den Unternehmensvorständen, wo es keine verpflichtenden Quoten gibt, liege der Anteil der Frauen aber nur bei etwa 9 Prozent. Ganz allgemein haben EU-Länder mit einer verbindlichen Quote einen deutlich höheren Frauenanteil in den höchsten Entscheidungsgremien als die anderen Länder, zeigt die Economica-Studie, die bereits 2021 im Auftrag von Wirtschafts- und Frauenministerium erstellt und nach Angaben der Grünen erst jetzt veröffentlicht wurde.

Andere Motive

Frauen haben im Job oft andere Motive oder Ziele als Männer, beispielsweise stellen sie die Mitarbeitenden und langfristiges Wachstum mehr in den Mittelpunkt und verzichten dafür allenfalls auf kurzfristigen Profit. Dazu kämen eine höhere Innovationskraft und eine umsichtigerer Führungsstil, listet die Studie mögliche Ursachen für die Unterschiede im Führungserfolg zwischen Frauen und Männern auf. Ganz allgemein seien gemischtgeschlechtlich geführte Unternehmen im Schnitt erfolgreicher.