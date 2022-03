Mehr Frauen an die Spitze - auch in vermeintlichen "Männerdomänen"

Der Weltfrauentag am 8. März ist jedes Jahr Gelegenheit, besonders laut auf Ungerechtigkeiten wie den Gender Pay Gap, die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen und die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit zu Lasten von Frauen hinzuweisen.

Den diesjährigen Frauentag nahmen Dienstagabend auch sieben erfolgreiche Damen zum Anlass, zum Thema "The Women of Wall Street" zu diskutieren. Nicht nur zu Frauen in der Finanzwelt, sondern auch in Diplomatie und im Tech-Bereich - alles Sparten, die lange als Männerdomänen galten und zum Teil noch immer gelten. Die Veranstaltung wurde von der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft ÖAG in Kooperation mit dem KURIER organisiert.

Nicht ein goldener Lösungsweg

Gleich vorneweg: "The one single thing, das uns helfen wird, das gibt es nicht" - ist sich Christine Antlanger-Winter, Chefin von Google Österreich, sicher. Es brauche vielmehr ein Bündel an Maßnahmen - die Finanzbildung von Frauen zu erhöhen, zum Beispiel. Mehr Rolemodels zu schaffen. "Also die zeigen, die Inspiration zeigen und Austausch fördern", so Antlanger-Winter. Und: "Jeden dort abholen, wo die natürlichen Interessen gelagert sind, und das mit Technologie verknüpfen", sagt sie in Hinblick auf einen Fachkräfte- und vor allem Frauenmangel in ihrer Branche. "Die Technologie ist ja ohnehin Teil des Lebens, wie auch die Finanz."

Möglichkeiten für Unternehmen

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Maßnahmen - die durchaus auch Unternehmen in der Hand haben, wenn sie das wollen, auch abseits von direkten Quotenregelungen. Natalie Westerbarkey, Director bei der Fondsgesellschaft Fidelity International, nannte ein Beispiel: Auch die Unternehmen, in die man investiert, müssen laut einer neuen Policy in ihrem Unternehmen unter anderem mindestens 30 Prozent der Aufsichtsratspositionen mit Frauen besetzen. "Wenn das Unternehmen die Quote nicht erfüllt, gehen wir ins Gespräch und geben die Chance, nachzubessern", sagte Westerbarkey. Eine sofortige Veräußerung der Titel hält sie bei Nichterfüllen der Quote nicht für zielführend, weil "man ja auch nur einwirken kann, wenn man investiert bleibt". Aber: "Die Ultima Ratio ist auch das Veräußern", sagte sie, wenn die Unternehmen nicht gewillt sind, die Policy von Fidelity International umzusetzen.