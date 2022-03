Die Frau in Quoten: Job, Gesundheit, Kriminalität

Wie steht es um die Gleichstellung von Frauen und Männern? Eine Frage, die alljährlich am 8. März, zum internationalen Frauentag, gestellt wird. Nun. Die Pandemie, so viel steht fest, hat die Entwicklung gedämpft. Durch Homeschooling und Pflege von Angehörigen waren Frauen stärker belastet als Männer – alte Rollenbilder erlebten ein Revival. Auch jene, die in Vollzeit berufstätig waren, managten nebenbei die unbezahlte Arbeit großteils allein, wie eine aktuelle Umfrage in Wien zeigt.

Und was hat die Politik vor?

Die ÖVP hat 2022 das Thema Pflege auf der Agenda – ein klares Frauenthema, denn: Zwei Drittel der 950.000 pflegenden Angehörigen sind weiblich. Die Grünen wollen die Aufwertung systemrelevanter Berufe, Rechtsanspruch auf flächendeckende Kinderbetreuung sowie eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden.

Die SPÖ legte einen Fünf-Punkte-Plan vor und startet ihre Kampagne „Wir sind Zukunft“. Gefordert wird etwa eine volle Transparenz bei Löhnen und Vermögen, eine verpflichtende Väterkarenz und die Einführung einer Unterhaltsgarantie. Die FPÖ will eine schnelle Umsetzung der Pflegereform und verstärkte Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen. Die Neos wünschen sich Reformen von Karenz und Kinderbetreuung.

Wie das Leben von Frauen in Österreich aussieht - dazu hat der KURIER einige spannende Zahlen gesammelt: