Konservative Rollenbilder: Warum Frauen in Führungspositionen Mangelware sind

Der Saal ist voll. Es ist so still, dass man eine Stecknadel fallen hören kann. Anna Steiger, Vizerektorin für Personal und Gender der TU Wien, führt dem Publikum mit ihrer Keynote die unbequeme Wahrheit vor Augen: „Wenn wir an einen CEO denken, haben wir sofort das Bild eines Mannes in einem Slim-Fit Anzug vor Augen.“

Unter dem Namen „Female Leadership in CEE – what we can learn from our neighbors“ drehte sich am Dienstagabend im Haus der Industrie im dritten Wiener Bezirk alles um das Thema weibliche Führungskräfte in Europa. Während in Polen und Bulgarien bereits über 40 Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt werden, kommt Österreich gerade einmal auf 32 Prozent. Steiger sieht darin ein großes Problem: „Wer wird unsere Zukunft gestalten, wenn keine Frauen in Führungspositionen sitzen?“

Männer müssen Frauen unterstützen

Darüber diskutierten anschließend fünf Frauen, die genau das bereits geschafft haben. Mit dabei: OMV Vorständin Elena Skvortsova, Susanne Goldammer, Managerin bei Linde, Therese Niss von der Stiftung MINTality, Henkel-CEE-Chefin Birgit Rechberger-Krammer und Oleksandra Tuzhylina , ebenfalls Linde AG. Als einziger Mann in der Runde machte sich Andreas Gerstenmayer, CEO von AT & S, für das Thema stark. Das kommt gut an: „Es ist unglaublich wichtig, dass Männer Frauen unterstützen. Schließlich entscheiden sie, wer es bis nach oben schafft“, so die Linde Managerin für Polen und Ukraine, Oleksandra Tuzhylina.