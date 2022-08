"Gift für Unternehmen": Was Chefs falsch machen und was sich ändern muss

Dass händeringend nach Fachkräften gesucht wird, hört man überall. Auch Business Coach Michael Siller beobachtete dies. „Mich interessiert, wie sich die Situation auf Unternehmen auswirkt.“ In seinem Buch „Das Commitment-Prinzip“ spricht er den Einfluss der zwischenmenschlichen Kommunikation auf die Mitarbeiterbindung im Unternehmen an und beschreibt, was ein Chef heute und in Zukunft können muss.

KURIER: Verliert man durch das neue Chef-Bild den Respekt der Mitarbeitenden?

Michael Siller: Meiner Ansicht nach nein. Wir sind in einer Zeit angekommen, in der das heroische Führungsbild nicht mehr funktioniert. Wir brauchen heute einen partizipativen Führungsstil. Während früher Macht und Kontrolle zu Respekt führten, ist heute gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung wichtiger.

Laut Studien sind Arbeitnehmende oft unzufrieden mit ihren Führungskräften.

Ich sehe das als ein Symptom von alten, hierarchischen Strukturen. Dadurch entsteht Unzufriedenheit. Vor allem jüngere Arbeitskräfte wünschen sich eine Arbeit auf Augenhöhe, Wertschätzung und dem nötigen Gestaltungsfreiraum.

Warum ist Empathie aktuell besonders wichtig?

Weil wir als Mensch wahrgenommen werden wollen, nicht als Ressource. Wenn ich als Chef nicht wahrnehmen kann, was für andere dringlich ist, sie ernst nehme und in die Veränderungsprozesse miteinbeziehe, fällt es mir schwer, sie mitzunehmen.

Empathische Führungskräfte sehen nicht nur Leistung, Zahlen, Daten, Fakten, sondern den Menschen. Das führt zu größerem Commitment (Anm.: engl. für u.a. Bindung).