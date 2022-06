„Es wäre eine Lüge zu behaupten, dass es Rassismus nicht mehr gebe“

Umes Arunagirinathan kam 1978 in Sri Lanka auf die Welt und wuchs mit seinen vier Geschwistern in Puttur im tamilischen Norden von Sri Lanka auf. Mit zwölf Jahren flüchtete er vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka alleine nach Deutschland zu seinem Onkel.

Nach dem Abitur studierte er in Lübeck Medizin und promovierte an der Universität Hamburg. Heute ist Arunagirinathan Facharzt für Herzchirurgie und Funktionsoberarzt im Klinikum Links der Weser in Bremen und Autor. In seiner Freizeit hält er unter anderem Lesungen an Schulen.