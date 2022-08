Weniger Arbeit macht nicht zufriedener, aber was dann?

Maike van den Booms Job ist das Glück. Sie ist Business-Glücksexpertin und Bestsellerautorin. Für ihre Bücher „Wo gehts denn hier zum Glück?“ und „Acht Stunden mehr Glück“ bereiste sie die glücklichsten Länder der Erde.

Heute lebt sie mit ihrer Tochter in einem davon: Schweden. Was die Skandinavier in Sachen Glück besser machen als wir und warum weniger Arbeit keineswegs zu mehr Zufriedenheit führen muss, erklärt sie im Interview.

KURIER: Frau van den Boom, Sie haben Bewohner in 13 verschiedenen Ländern gefragt, ob sie sich als glückliche Menschen bezeichnen. Haben unterschiedliche Nationalitäten unterschiedliche Vorstellungen von Glück?

Maike van den Boom: Glück ist ziemlich universell. Erstaunlich finde ich aber, dass die Glücksfaktoren in unterschiedlichen Ländern sehr ähnlich sind. Obwohl die Grundmentalitäten von Mexikanern und Skandinaviern beispielsweise verschiedenen sind, haben sie relativ ähnliche Vorstellungen von Glück.

Was sind denn diese Glücksfaktoren, von denen Sie sprechen?

Dazu zählt etwa Vertrauen in andere Menschen zu haben oder auch die Freiheit, sein Leben so zu gestalten, wie man will. Freiheit geht natürlich nicht ohne Verantwortung, also ist auch das ein wesentlicher Faktor.

Und auch das Für- und Miteinander spielt eine Rolle. Je stärker dies in einer Gesellschaft ausgeprägt ist, desto glücklicher sind die Menschen.

Wie lässt sich das auf das Arbeitsleben übertragen?

Ganz einfach: Mitarbeiter sind in der Regel dann glücklich, wenn sie durch Vertrauen geführt werden. Und wenn Sie Freiheiten haben und ihnen Flexibilität gestattet wird.