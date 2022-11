Börse aktuell: Börsen leicht im Plus

Das richtungslose Auf und Ab an den Schweizer Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der Züricher Leitindex SMI legte nach seinem starken Lauf in den vergangenen Wochen eine kleine Verschnaufpause ein und pendelte im Tagesverlauf zwischen Plus und Minus hin und her. Schließlich beendete er den Börsenhandel leicht im roten Bereich.

Insgesamt mangelte es an Nachrichten. Auch die Tatsache, dass dem wichtigen US-Markt wegen Thanksgiving am Donnerstag eine verkürzte Handelswoche bevorstehe, habe die Investoren zurückgehalten, hieß es im Handel. Steigende Corona-Fälle verzögerten wohl eine Wiederöffnung in China und auch Stimmen von US-Währungshütern bremsten derzeit die Risikobereitschaft. Diese bekräftigten, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht gewonnen sei.