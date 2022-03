Börse aktuell: Google stoppt Werbegeschäft in Russland

Die Aktienmärkte in Osteuropa zeigten sich am Donnerstag überwiegend auf Erholungskurs. Lediglich in Warschau ging es nach unten, Budapest und Prag konnten hingegen kräftig anziehen. Dennoch bleiben die Geschäfte volatil - die Ängste angesichts der anhaltenden Kriegshandlungen in der Ukraine haben die Börsen weiter fest im Griff. An der Moskauer Börse fand auch am Donnerstag kein Handel statt. Am Börsenparkett in Budapest kletterte der BUX um deutliche 4,19 Prozent auf 41.651,26 Punkte. Die Prager Börse schloss mit Kursgewinnen. Der tschechische Leitindex PX zog um 3,08 Prozent auf 1.364,29 Zähler an. Der polnische Aktienmarkt gab am Donnerstag nach. In Warschau schloss der polnische Leitindex WIG-20 mit einem Minus von 1,68 Prozent auf 2.009,56 Einheiten. Der breiter gefasste WIG fiel um 1,05 Prozent auf 61.010,19 Einheiten.