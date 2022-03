Ein Energieunternehmen nach dem anderen gibt seine Projekte mit Russland auf. Der italienische Energiekonzern Eni will seinen Anteil an der Blue-Stream-Gaspipeline verkaufen, an der er zusammen mit dem russischen Riesen Gazprom beteiligt ist.

Auch der US-Riese ExxonMobil will sein Öl- und Gasfördergeschäft in Russland wegen der russischen Invasion in die Ukraine aufgeben. Der Ausstieg aus dem gemeinsam mit dem russischen Rosneft-Konzern sowie indischen und japanischen Partnerfirmen betriebenen Öl- und Gasförderprojekt Sachalin-1 in Russland werde sorgsam und in enger Abstimmung mit den anderen Unternehmen durchgeführt, kündigte Exxon an.