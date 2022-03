Lenzing nahm weltgrößtes Lyocell-Werk in Thailand in Betrieb

Der Faserhersteller Lenzing hat nach zweieinhalb Jahren Bauzeit das nach eigenen Angaben größte Lyocell-Werk der Welt in Thailand (Prachinburi) in Betrieb genommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der börsennotierte Konzern investierte 400 Mio. Euro in das Werk, in dem im Jahr 100.000 Tonnen Lyocellfasern produziert werden sollen. Vor Ort werden mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ein Ausbau ist angedacht.