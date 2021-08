Faserkonzern Lenzing machte im ersten Halbjahr wieder Gewinn

Der österreichische Faserkonzern Lenzing hat im ersten Halbjahr von einer guten Preisentwicklung bei Viscose sowie einem steigenden Bedarf an nachhaltigen Fasern für die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Hygiene- und Medizinbranche profitiert. Die Umsatzerlöse stiegen kräftig um mehr als ein Viertel (27,5 Prozent) auf 1,03 Mrd. Euro. Unter dem Strich machte Lenzing einen Gewinn von 96,1 Mio. Euro, nach einem Verlust von 14,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 217,8 Mio. Euro mehr als verdoppelt, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Für den weiteren Jahresverlauf ist der Faserkonzern optimistisch und erwartet für 2021 ein EBITDA "mindestens auf einem Niveau von 360 Mio. Euro". Damit wäre das Ergebnis besser als im Vorkrisenjahr 2019. Damals hatte es 326,9 Mio. Euro betragen.

Der über 7.000 Beschäftigte zählende Faserkonzern ist gerade dabei, zwei Megaprojekte in Brasilien und Thailand zu stemmen. Der Produktionsstart des Lyocellwerks in Thailand ist im vierten Quartal 2021 geplant. Zudem investiert Lenzing mehr als 200 Mio. Euro in seine Produktionsstandorte in Purwakarta (Indonesien) und Nanjing (China).

Der Vorstand wird die Zahlen am Vormittag in einer virtuellen Pressekonferenz erläutern.