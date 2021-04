Lenzing gibt Anteile an Maskenfirma Hygiene Austria an Palmers ab

Lenzing steigt bei der Maskenfirma Hygiene Austria aus. Das teilte der oberösterreichische Konzern in einer Aussendung Freitag Vormittag mit. Man habe sich mit Palmers über die Übertragung der Anteile an Palmers geeinigt. Lenzing hatte 50,1 Prozent, Palmers 49,9 Prozent an der Hygiene Austria gehalten.

Um den gründungskonformen Fortbestand zu gewährleisten, verzichtet Lenzing zunächst auf einen entsprechenden Kaufpreis. Das soll Palmers wiederum ermöglichen, die Gesellschaft mit weiteren Finanzmitteln auszustatten, heißt es.

Zudem wird die Geschäftsführung neu besetzt: Mit Claudia Witzemann und Michael Schleiss werden mit heutigem Tag zwei erfahrene, externe Führungskräfte als Geschäftsführer der Hygiene Austria neu bestellt. Sie sollen die Gründungsidee, kostengünstige Masken herzustellen, fortführen.

Die Qualität der Masken sei durch eine erneute Prüfung durch das ungarische Institut Gépteszt nochmals bestätigt. Somit sei auch die zukünftige Kennzeichnung der FFP2-Masken der Hygiene Austria durch die Prüfnummer gesichert.