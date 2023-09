Boehringer Ingelheim streicht geplanten zweiten Standort in Österreich

Im April 2022 hat der deutsche Pharma-Riese Boehringer Ingelheim entschieden, dass eine neue Produktionsstätte in Bruck an der Leitha, Niederösterreich, errichtet werden soll. Damit sollten in Zukunft vor Ort Medikamente gegen Schlaganfall, Krebs und Herzerkrankungen produziert werden. „1,2 Milliarden Euro werden investiert und 800 Arbeitsplätze geschaffen“, freute sich damals die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Nun wurde das geplante Projekt seitens Boehringer Ingelheim aufs Eis gelegt. Die zweite Produktionsstätte in Österreich wird nicht gebaut.

"Boehringer Ingelheim hat sich entschieden, das Projekt zur Errichtung einer neuen biopharmazeutischen Produktionsanlage in Bruck an der Leitha nicht weiter zu verfolgen. Die wachsende und vielversprechende Produktpipeline erfordert eine klare Fokussierung und Priorisierung", heißt es in einer Aussendung. "Eine Beschleunigung der Entwicklung von neuen Arzneimitteln in Therapiegebieten mit derzeit ungedecktem medizinischen Bedarf steht dabei im Mittelpunkt. Boehringer Ingelheim strebt bis 2030 die Markteinführung von rund 25 neuen Wirkstoffen an." Nachsatz: "Deren Produktion wird auch die Einführung neuer Herstelltechnologien erforderlich machen. Demgegenüber ist der erwartete künftige Bedarf für Produktionskapazitäten in der Biopharmazie – nicht zuletzt durch die kürzlich in Betrieb genommene Zellkulturanlage in Wien – mit den bestehenden Produktionsanlagen abgedeckt."

Gleichzeitig bekräftigt Boehringer Ingelheim sein Bekenntnis zum Standort Österreich. In den vergangenen zehn Jahren habe Boehringer Ingelheim über eine Milliarde Euro in den Standortausbau investiert, für 2024 ist die Eröffnung eines neuen Krebsforschungsgebäudes am bestehenden Standort Wien geplant.