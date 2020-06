Krebsmedikamente aus Wien treiben Boehringer-Umsatz

Der Standort Wien wird – wie bereits früher angekündigt – weiter ausgebaut. Noch im Frühjahr wird das Forschungszentrum mit einem Zubau erweitert, im Herbst wird das neue Bürogebäude in Wien-Meidling bezogen. Die Zahl der Mitarbeiter konnte im Vorjahr um 100 auf 1400 aufgestockt werden, darunter 250 Forscher.

Erstmals werden auch Lehrlinge ausgebildet. "Gute Mitarbeiter zu finden ist für uns eine ebenso wichtige Standortfrage wie die Forschungsförderung", betont Barner. Ebenso sei es wichtig, dass es in Wien auch weiterhin eine "exzellente Grundlagenforschung" gibt. Von Wien aus betreut Boehringer insgesamt 33 Länder in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien inklusive Russland. Auf die Frage, ob eine Osteuropa-Zentrale überhaupt noch zeitgemäß ist, antwortet Barner: "Wir sind da wohl etwas anachronistisch, aber sehr zufrieden damit. Sie können sich um kleine Länder besser kümmern, wenn sie nicht in der Zentrale sitzen."