Bittere Pleite eines innovativen Zelt-Herstellers

„Am 25. April 2015 schlägt man nun ein neues Kapitel auf. Durch eine Crowdfunding Kampagne will man den Schritt in die Serienproduktion vom Tunnelzelt GT XS, schaffen. Zukünftige Kunden können die Idee von Gernot Rammer und Co vorab finanziell unterstützen, um dem Start-up die Bewältigung der nächsten Hürde zu ermöglichen. Als Gegenleistung sichert man sich ein GentleTent-Produkt zu einem günstigeren Preis. Das populäre Crowdfunding soll zeigen, dass auch heutzutage Erfindergeist und Beharrlichkeit belohnt werden können. Und das auf direktem Wege gemeinsam mit den zukünftigen Kunden. Das ist jedenfalls die Hoffnung Gernot Rammers, als das Crowdfunding startet.“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Das Crowdfunding missglückt. Das Finanzierungsziel wird nicht erreicht und damit muss statt der angestrebten Serienproduktion das Team minimiert werden. Doppelt so stark weiterzukämpfen, bekommt dabei eine neue Bedeutung: Gernot Rammer wird kurzzeitig zum Einzelkämpfer.“



Und weiter heißt es: „Gute Publicity bringt dabei auch im April 2016 die Teilnahme an der österreichischen Start-up Show „2 Minuten, 2 Millionen“, die jedoch ohne Investition seitens der Jury bleibt. (…) Das Unternehmen übersteht die schwierige Phase dank des interessierten Investors Martin Kladensky, der sich von Beginn an aktiv einbringt. Parallel dazu wird fleißig am Mikrowohnwagen B Turtle getüftelt und im Juni 2016 schließlich die B TURTLE GmbH gegründet.“