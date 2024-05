Bittere Pleite einer bekannten Frauen-Zeitschrift

Die Rede ist von der missMEDIA GmbH mit Sitz in Wien Über ihr Vermögen wurde heute, Mittwoch, ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 17 Dienstnehmer.

Hohe Verluste - Gesellschafterzuschüsse

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Bilanzverlsut in Höhe von 1,746 Millionen Euro ausgwiesen und ein verlsutvortrag in Höhe von 430.000 Euro. Im Bilanzlagebericht heißt es dazu: "Die Gesellschaft weist zum 31.12.2022 ein negatives Eigenkapital von 162.634,86 (Vorjahr: positives Eigenkapital 685.413,53) aus. Die Geschäftsführung der Gesellschaft geht davon aus, dass eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes nicht vorliegt und begründet dies wie folgt: Die Gesellschafter der missMedia GmbH haben sich am 16.03.2023 verpflichtet, nicht rückzahlbare Gesellschafterzuschüsse in Höhe von insgesamt EUR 527.000,00 zu leisten. Diese Gesellschafterzuschüsse sind am 22.03.2023 bzw. 24.03.2023 am Bankkonto der Gesellschaft gutgeschrieben worden, wodurch das per 31.12.2022 ausgewiesene negative Eigenkapital zur Gänze abgedeckt und die kurzfristige Kontokorrentkreditlinie zur Gänze rückgeführt werden konnte."

Und weiter heißt es: "Die Gesellschafter haben darüber hinaus weitere nicht rückzahlbare Gesellschafterzuschüsse in Höhe von insgesamt EUR 700.000,00 zugesagt, die in zwei gleich hohen Tranchen am 30.4.2023 und am 31.5.2023 zu leisten sein werden. Mit diesen Beträgen kann die Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb zumindest für die nächsten zwölf Monate aufrechterhalten und finanzieren. Die Geschäftsführung geht daher aus heutiger Sicht vom Fortbestand des Unternehmens aus."