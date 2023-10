Bittere Pleite einer Holzbaufirma für Einfamilienhäuser

Kreditline fälliggestellt

„Die geschilderte Situation führte bei der Schuldnerin in den letzten Wochen zu erheblichen Liquiditätsengpässen, da einerseits die offenen Bauvorhaben durch die geschilderten berechtigten Mängeleinwendungen nicht abgerechnet werden konnten bzw. Zahlungen verweigert wurden, andererseits fehlte es der Schuldnerin dadurch an Geldmittel, um die aufwendigen Sanierungsarbeiten im Zuge der Einblasmängel zu beheben“, heißt es weiter. „Durch die dadurch in weiterer Folge vorgenommene Fälligstellung der Kreditlinien durch die Hausbank, ist die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin eingetreten.“

Und: „Anzumerken ist noch, dass die Schuldnerin in den letzten Jahren ca. 25 Bauvorhaben abgewickelt hat, in denen das oben geschilderte Einblasverfahren angewendet wurde. Stichprobenartige Überprüfungen bei sieben abgeschlossenen Bauvorhaben „haben die schlimmsten Befürchtungen wahr werden lassen, dass auch bei diesen Projekten das Einblasverfahren mangelhaft angewendet wurde.“ Es kommt noch schlimmer: „Es ist daher davon auszugehen, dass auch bei den übrigen Bauvorhaben, die bisher noch nicht kontrolliert wurden, dieselben Mängel vorherrschen. Die einzige Möglichkeit die vorhandenen Mängel zu beheben ist, wie bereits geschildert, der Abbau der Fassade, das Nachblassen der einzelnen Kammern in den Holzriegelwänden und die Neuanbringung der Fassade. Möglicherweise können bei einer Holzschalungsfassade die einzelnen Bretter wieder verwendet werden, bei einer Putzfassade ist der Fassadenputz wieder vollständig neu aufzubringen. Davon hängt im Wesentlichen die Höhe der Mangelbegleitschäden ab.“