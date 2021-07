Baustoffmangel: Beton wird zum knappen Gut

Die Zementwerke würden „just in time“ produzieren, schildert auch Wopfinger Transportbeton-Chef Wolfgang Moser dem KURIER. Auch er bestätigt eine „durchaus außergewöhnliche Situation“.

Der Absatz sei in den ersten Monaten zwischen 15 und 20 Prozent über dem gelegen, was normalerweise für die Jahreszeit üblich ist, schätzt er. Seit Anfang Juli bekäme man daher von den Zementwerken nur mehr das, was man auch bereits im Vorfeld bestellt habe, so Moser.

Stabile Nachfrage

Dass die Nachfrage extrem nach unten geht, ist auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten, sagt Moser. Zwar werde die Nachfrage im privaten Sektor – auch wegen der hohen Kosten – etwas zurückgehen, so seine Prognose. Aber es gebe große Infrastrukturprojekte wie den Bau der S7, den Semmeringbasistunnel, der U-Bahn-Bau in Wien, die Stadtstraße Wien und den Lobautunnel, die eine konstante Nachfrage garantieren.