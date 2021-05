Recycling, Re-Use, Urban Mining: So werden aus alten Gebäude neue

Alternative Lehm

Ein Baustoff für die Ewigkeit

„Mehr als ein Drittel der Menschheit lebt in Lehmhäusern“, erklärt der Vorarlberger Architekt Martin Rauch, Geschäftsführer der Lehm Ton Erde Baukunst GmbH. Und trotzdem „gilt Lehm in unseren Breitengraden, vor allem Stampflehm, immer noch als ‘Armeleutebaustoff’. Darüber kann Rauch nur den Kopf schütteln, denn: „Im Grunde genommen ist es ein großartiges und vielfältiges Material und einer der wichtigsten Baustoffe der Welt.“

Stampflehm



Wenn Rauch von Stampflehm spricht, meint er „eine krümelige, erdfeuchte Lehmmasse, die in Schichten in die Schalung geschüttet und durch Stampfen verdichtet wird.“ Der Vorteil: „Dadurch können wir fünfzig bis hundert Prozent der Aushubmaterialien, die sonst auf der Deponie landen würden, verwenden“, erklärt Rauch. Denn, das in der Natur häufig vorkommende Gemisch aus Lehm, Sand und Schotter eignet sich für diese Bauart am besten.

Hybridbauweise



Und wie lassen sich ganze Häuser mit Stampflehm bauen? Rauch empfiehlt eine Hybridbauweise. Also zum Beispiel Holz und Lehm miteinander zu kombinieren. Holz hat eine gute Tragkonstruktion und Isolation und Lehm hat viel Gewicht und wirkt zugleich feuchtigskeits- und klimaregulierend. „So lassen sich bis zu sechsgeschossige Häuser mit Lehm bauen.“ Zu den zahlreichen Lehmbauten, die Rauch mit seinen Mitarbeitern – übrigens stets eigenhändig – errichtet, zählen daher neben Einfamilienhäusern, Gewerbehallen und Schulen auch Kirchen Hotels und Bürogebäude.

Prototyp-Charakter



Trotz der zahlreichen gesundheitlichen und klimafreundlichen Aspekte hat das Bauen mit Lehm derzeit noch Prototyp-Charakter. „Viele sehen das Problem darin, dass Lehm wasserlöslich ist. Dabei ist das die größte Tugend“, so der Architekt. Rauch spielt damit auf die einfache Reparaturfähigkeit des Materials an. „Wenn gehärteter Lehm mit ausreichend Wasser bearbeitet wird, wird die durch das Trocknen entstandene Festigkeit wieder aufgehoben und das Material wird wieder plastisch und formbar.“

Baumaterial mit Zukunft

So gesehen ist Lehm das einzige Baumaterial, das unbeschränkt und ohne Qualitätseinbußen wieder verwendet werden kann. Lehmpionier Rauch ist von der Zukunft des Lehmbaus überzeugt, weil er gesünder für Mensch und Umwelt ist. „Er sorgt für ein besseres Wohnklima, weil er feuchtigkeits- und klimaregulierend ist.“ Einen großen Vorteil gegenüber anderen Baumaterialien hat er definitiv: Er ist zu hundert Prozent recycelbar. Denn alle Bauteile lassen sich einfach voneinander trennen, weil sie garantiert nicht chemisch miteinander verbunden sind.