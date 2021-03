Alte Baustoffe mit Charakter

Die Abnehmer der neuen, alten Baustoffe sind meist Privatkunden, die ihre Badezimmer und Küchen mit den besonderen Fliesen ausstatten wollen – oder die eine bestimmte Wand mit den alten Ziegeln verkleiden möchten und natürlich den Charme der Jahrhunderte alten Holzböden bevorzugen. Aber auch Unternehmen sind an den Baustoffen mit Charakter interessiert. So wurden alle Filialen der Burgerkette „Le Burger“ mit Ziegelverblendern der Baustoffmanufaktur ausgestattet. „Wir haben Anfragen aus ganz Europa, vor allem was die Holzböden betrifft“, so Kropik. Aber er hat auch im Vorjahr einen Brunnentrog aus dem Jahr 1850 aufgewertet, der nun vor einem Privathaus auf einem Berg in der Schweiz steht.

Recycling

Auch wenn die Aufträge zum Teil aus ganz Europa kommen, ist Kropik der Nachhaltigkeitsaspekt sehr wichtig. „Wir schauen, dass wir die Baustoffe meistens aus Österreich beziehen und natürlich geht es mir darum, dass wir die alten Baustoffe nicht entsorgen, sondern wiederverwerten und den Recycling-Gedanken vorantreiben. Denn die Menschen kommen immer mehr dahinter, dass wir mit Baumaterialien und der Umwelt anders umgehen müssen.“ - Claudia Weber