Eigentum ist kaum noch leistbar

In Wien hingegen wohnen drei Viertel der Bevölkerung entweder im Gemeindebau oder bei den Gemeinnützigen Bauträgern oder bei privaten Vermietern. In den Ballungszentren gibt es wegen der hohen Grundstückspreise generell mehr Mietwohnungen als in den ländlichen Regionen.

In Deutschland ist der Eigentumsanteil beim Wohnen mit lediglich 51 Prozent sogar noch niedriger als in Österreich. Auch beim nördlichen Nachbarn gilt der Grundsatz: Eigentum muss man sich erst einmal leisten können. Wobei in deutschen Städten auch die Mieten höher sind als in Österreich.

Das aktuelle Cover des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel zeigt ein Einfamilienhaus. Dazu der Text: „Unbezahlbar. Warum sich Normalverdiener kaum noch ein Eigenheim leisten können.“