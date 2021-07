Nach Unwetter-Katastrophe: Mehr Augenmerk auf die Bäche

Trotzdem kam Melk nicht ungeschoren davon. Denn in einigen Katastralgemeinden hieß es am Wochenende „Land unter“. „Der Weierbach, der eigentlich nur ein Rinnsal ist, entwickelte sich plötzlich zu einem reißenden Fluss“, berichtet Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann. Man werde Retensionsbecken schaffen müssen, um in Zukunft auch das Hinterland besser schützen zu können.

Hochwassermanagement

1,2 Milliarden Euro hat Niederösterreich seit dem Jahr 2002 in den Hochwasserschutz investiert. Laut Landesvize Stephan Pernkopf wurden damit 300 Gemeinden sicherer gemacht, 50 Projekte befinden sich noch in der Pipeline. Nun soll der Fokus nochmals verstärkt auf Zubringerflüsse und eben auch Bäche gelegt werden. Betont wird, dass auch in Renaturierungsprojekte viel Geld gepumpt wird. So kostet die Altarmanbindung in der Wachau etwa 3,9 Millionen Euro.

An Österreichs großen Flüssen hat das Hochwassermanagement am Wochenende funktioniert und Gröberes verhindert. Gleichzeitig wurde vor Augen geführt, welch zerstörerischen Kräfte – etwa in Hallein oder Kufstein – das ganze Jahr scheinbar harmlose Bäche entwickeln können.

In Deutschland, wo die Unwetter ungleich verheerendere Ausmaße hatten, läuft indes die Debatte an, wieso Behörden nicht besser vorbereitet waren oder etwa gar Warnungen nicht ernst genommen haben könnten. Das Risikomanagement steht auf dem Prüfstand.