Nach den Unwettern: Das große Aufräumen hat begonnen

In den Unwettergebieten Österreichs sind am Montag die Aufräumarbeiten angelaufen - so etwa in Nieder- und Oberösterreich oder in der Tiroler Stadt Kufstein. Bereits in den Stunden davor hatte sich die Wetterlage gebessert, Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando sprach von einer verhältnismäßig ruhigen Nacht. Rückläufig waren die Pegelstände entlang der Donau, wo es laut dem Sprecher in Summe kleinräumige Überflutungen gegeben hatte und Katastrophen ausgeblieben waren.

Bereits am Sonntagabend hatte in den von Unwettern betroffenen Gebieten in den Bezirken Melk, Scheibbs, Krems, St. Pölten, Tulln, Mödling und Korneuburg ein erstes Aufräumen gestartet. Am Montag ging dies „im großen Stil“ weiter, sagte Resperger, denn: „Die Schäden sind beträchtlich.“ Die Tätigkeiten der Helfer werden „in den nächsten Tagen andauern“, ein Ende sei aktuell „noch gar nicht abschätzbar“. Als Einsatzbereich galt u.a. das Befreien von Fahrbahnen vom Schlamm.