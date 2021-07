Nach Unwettern: Viele Straßen weiter gesperrt

Auch wenn sich das Wetter mittlerweile beruhigt hat, viele Straßen- und Bahnverbindungen sind nach den Unwettern weiterhin gesperrt. Betroffen sind laut oe3.orf.at vor allem Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich.

Niederösterreich:

In der Wachau sind nach Überflutungen gesperrt:

- die B3 am linken Donauufer zwischen Weitenegg und Spitz

- und auch die B33, am rechten Donauufer, zwischen Melk und Mautern

Ausweichen können Sie nur großräumig, z.B. über die A1 und die S33.

- außerdem gesperrt: die B31, die Ybbstal-Straße, bei Opponitz

Gesperrt sind weiters:

im Raum Spitz:

• L7141 (zw. Aggsbach und Maria Laach)

• L7140 (Köfering und Zeißing)

• L7155 (bei Rantenberg)

im Raum Waidhofen/Ybbs:

• B31 (zw. Gschdad und Opponitz)

• L6189 (Böhlerwerk und Piberbach)

• L6192 (Luegergraben)

• L6180 (Hollenstein)

im Raum Krems:

• B33 (Aggstein bis Mautern)

im Raum Melk:

• B33 (Melk bis Aggstein)

• L106 (Aggsbach Dorf und L5358)

• L162 (B33 bis Gansbach)

• L5358 (L106 bis L5362)

im Raum Herzogenburg:

• L5010 (Kuffern – Oberwöbling - Obritzberg)

im Raum Blindenmarkt:

• L5266 (Gewässer Erlauf)

• L5315 (Gewässer Erlauf)

• L6045 (ÖBB Unterführung bei Waasen)

• L5320 (Donau)

• L6015 (bei Ybbs an der Donau)

• L6135 (ÖBB Unterführung)

• L97 (B1 bis Stammkirchen)

im Raum Amstetten:

• Im Gemeindegebiet Ferschnitz

o L6110

o L6153

o L6154

o L6155

o L6288

o L6289

o L6290

o L89

o L95

o L97

• L89 (zw. Steinakirchen und Euratsfeld

• L90 (zw. KV L6050/L89 und Schaffenfeld)

• L92 (zw. Gründorf und Hiesbach)

• L94 (zw. Schindau und Perbersdorf)

• L97 (B1 bis Stammkirchen)

• L6051 (zw. B1 und L6050)

• L6127 (zw. Neuhofen und Wallmersdorf)

• L6128 (zw. L6129 und L89)

im Raum Scheibbs:

• L97 (B1 bis Stammkirchen)

• L5315 (Vermurungen)

• L6153 (Gewässer Ybbs)

• L6149 (Wechling auf Ströblitz)

im Raum Haag:

• L6248 (in Loderleiten, wegen Felssturz)