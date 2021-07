Unwetter über Österreich: "Starkregenereignisse werden zunehmen"

„Das macht einen großen Unterschied, was Pegelstände von Bächen und in der Folge an Flüssen betrifft“, so Salmi. In Gegensatz zu einem punktuellen Ereignis würde sich dann eben 100 bis 1.000 Mal mehr Regenwasser in der Fläche verteilen.

In Tirol und Salzburg habe sich die Lage vermutlich zugespitzt, „weil die Temperaturen extrem hoch waren“. Auch auf 3.000 Metern Höhe – Stichwort aufgeheizte Atmosphäre – habe es bei 3 bis 4 Grad plus geschüttet. Das sei höchst ungewöhnlich, so der Meteorologe.

Hallein

In Hallein setzten sintflutartige Regenfälle, die Samstagnacht über der Salzburger Bezirkshauptstadt niedergingen, eine unglückselige Kette in Gang, an deren Ende massive Verwüstungen standen.

„Die Situation war sehr dramatisch. Das hat niemand voraussehen können. Innerhalb kürzester Zeit sind riesige Regenmengen auf uns runtergekommen“, sagte Josef Tschematschar, Kommandant der Ortsfeuerwehr. Die Wassermassen hätten ein Auto in den Kothbach gespült: „Dadurch ist zu einer Verklausung gekommen.“ Mit gewaltiger Wucht bahnte sich das Wasser daraufhin seinen Weg durch die Straßen der Innenstadt. Ein weiteres Fahrzeug wurde mitgerissen.

Mittersill

In Mittersill war der Pegel der Salzach den ganzen Sonntag über am Maximum. Überschwemmungen konnte die Feuerwehr vorerst aber mit dem Erhöhen von Dämmen mit Sandsäcken verhindern. Neben Hallein war im Westen Österreichs die Tiroler Bezirkshauptstadt Kufstein das zweite große Krisengebiet der Unwetternacht. „Die Innenstadt steht in einer Form unter Wasser, wie wir es noch nie erlebt haben“, sagte Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel (Die Parteifreien) am Sonntag.

Von Samstagmittag bis Sonntagmittag sind im gesamten Nordalpenbereich – vom Außerfern über das Tiroler Unterland bis ins Salzkammergut und ins Mariazellerland – innerhalb von 24 Stunden 70 bis 120 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. „Aber genau im Bereich zwischen den Kitzbüheler Alpen – also im Raum Kufstein bis zum Tennengau (Bezirk Hallein) – sind noch größere Regenmengen zusammengekommen. Und das vor allem Samstagabend und -nacht. Dort gab es Spitzenwerte von 150 bis 160 Liter pro Quadratmeter – in weniger als 24 Stunden“, sagt Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet.



In Westösterreich waren die Einsatzkräfte nicht nur in Kufstein und Hallein gefordert. In Tirol und Salzburg gingen zahlreiche Muren ab. Keller und Tiefgaragen wurden überflutet.

Die Landeshauptleute von Salzburg und Tirol, Wilfried Haslauer und Günther Platter (beide ÖVP), sicherten den Hochwasseropfern Unterstützung zu. Hilfe versprachen auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein grüner Vize Werner Kogler.

In Oberösterreich war die Lage am Sonntag angespannt. Die Starkregenfälle in Bayern und in Westösterreich ließen die Pegel von Inn und Donau ansteigen. Sie führten, wie auch die Salzach in der Stadt Salzburg, Hochwasser.



