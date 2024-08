Warum Bausparen langsam wieder in Mode kommt

"Wir forcieren das Thema seit Herbst 2022 wieder aktiv", sagt Andreas Kaim . Er war seit 2019 für den Vertrieb in der s Bausparkasse hauptverantwortlich und ist seit heuer Vorstandschef. So konnte in den vergangenen zwei Jahren der Kundenstand um 40.000 auf 150.000 gesteigert werden.

Fixzinsvereinbarungen seien bei großen Investitionen vernünftig, weil planbar. Ziel müsse sein, Rückzahlungen ohne viel Bauchweh durchführen zu können. Mit einer durchschnittlichen Darlehenssumme von 200.000 Euro werde der gesetzliche Rahmen zwar nicht ausgereizt, im Einzelfall wäre ein höherer Rahmen schon wünschenswert, so Kaim. "Ein Einfamilienhaus in guter Lage geht sich damit selbst zu zweit nicht aus."

Leistbares Eigenheim

Er ist davon überzeugt, dass trotz höherer Preise ein Eigenheim für den Durchschnittsbürger noch immer leistbar sei. Allerdings müssten die Menschen da und dort ein bisschen kleinere Brötchen backen, sprich bei der gewünschten Objektgröße nachlassen. Und im Gegensatz zu früher würden nun die Objekte sofort bei Bezug in allen Facetten - von der Fassade über Garten bis Pool - fertig gestellt sein. Das könnte sich daher auch wieder ändern.

Im Vergleich zu früher seien nun auch mehr Eigenmittel nötig, nicht zuletzt wegen der strengeren Vorgaben der Aufsicht. Die s Bausparkasse habe sehr geringe Risikokosten, es habe auch ohne der Verordnung gut funktioniert, weil "wir wohl überlegt haben, welches Projekt gut ist und welches nicht. Wir sind in der Bausparkasse auf Wohnbau spezialisiert und haben einen guten Blick darauf".

Worauf beim Vertragsabschluss geachtet werden soll

Die vier österreichischen Bausparkassen bieten Tarife in erster Linie mit variabler Verzinsung an (Fixzinsen für die gesamte Laufzeit nicht alle), wobei die hohen Einstiegszinsen meist nur für ein Jahr fix sind. Jugend-Spartarife sind an eine Altersgrenze geknüpft (z. B. 30 Jahre). Die Laufzeit beträgt generell in der Regel sechs Jahre.

Die Zinsen hängen von der Leitzinsentwicklung ab und bewegen sich innerhalb einer vertraglich vereinbarten Bandbreite. Das bedeutet: Egal wie niedrig die Leitzinsen stehen – der Sparzins kann nicht unter die untere Zinsbandbreite rutschen. Falls im umgekehrten Fall die Leitzinsen steigen, dann kann der Sparzins nicht über die obere Bandbreite hinausgehen.

„Verlangen Sie darauf basierende Berechnungen“, rät Christoph Prantner, Bankenexperte bei der Arbeiterkammer. Danach sollten die Angebote verglichen werden. Einige Anbieter offerieren bei Abschluss zudem einen Bonus. Aktuell liegt die effektive Verzinsung laut AK bei allen Anbietern unter der Inflationsrate.

Spesen

Prantner weist darauf hin, dass bei allen Verträgen Spesen von einigen Euro für die Kontoführung anfallen. „Sie sind in den Allgemeinen Bausparbedingungen festgehalten und über die Höhe kann nicht verhandelt werden. Sie werden jährlich im Vorhinein dem Konto angelastet.“