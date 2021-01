Susanne Riess: Warum Bausparen kein Auslaufmodell ist

Wie lang wird es dauern, bis es Gleichstellung von Männern und Frauen im beruflichen Kontext gibt?

Das ist ein Prozess. Es ist aber auch so, dass Frauen in diesem Bereich mehr Druck machen müssen. Je mehr Frauen in Führungspositionen sind, desto mehr Selbstverständlichkeit wird es hier geben. Als ich ins Unternehmen kam, gab es nur eine Frau in einer Führungsposition. Heute haben wir an die 40 Prozent Frauen in Führungspositionen.

Sie sind seit 2004 bei Wüstenrot. Warum sind Sie so lange geblieben?

Ich bin vor 16 Jahren in einen völlig neuen Bereich hineingegangen. Früher war das Bausparen in sich geschlossen, später kam die Versicherung dazu. Nun sind wir eine mittelgroße Finanzgruppe. Jetzt sind wir am Sprung in eine neue digitale Welt. Nachdem ich die ersten 20 Jahre meines Berufslebens mit fast täglicher Veränderung verbracht habe, war es für mich sehr schön, hier einen evolutionären Prozess gestalten zu können.

Sehen Sie Parallelen der Finanzkrise zur jetzigen Krise?

Es ist die Kunst des Managements, sich auf solche Veränderungen einzustellen. Die Finanzwirtschaft steht heute viel besser da als damals und ist auch für diese Krise sehr viel besser gewappnet gewesen. Wenn wir jetzt die Banken nicht als Finanzierungsmotor in der Krise hätten, würde die Welt ganz anders aussehen. Aus solchen Krisen muss man die positiven Veränderungen ableiten.

Welche?

Neue Geschäftsmodelle im digitalen Bereich wie Telemedizin. So etwas hätte ohne Krise viel länger gedauert.

"Einer in der Politik genügt vollkommen“

Rückblickend auf Ihre Karriere in der Finanzbranche - würden Sie noch einmal den Umweg über die Politik gehen?

Ich habe eine spannende Karriere in der Politik gemacht. Ich habe aber auch den Punkt gefunden, wo klar war, jetzt ist es genug. Das habe ich nie bedauert. Ich bedauere aber auch nicht, dass ich diesen Weg gewählt habe.

Sie haben bereits klargestellt, dass es keinen Weg zurück in die Politik geben wird. Eine politische Nähe gibt es aber nach wie vor. Sie haben im Vorjahr die ÖVP im Nationalratswahlkampf unterstützt, und sind mit einem ÖVP-Politiker, EU- Kommissar Johannes Hahn, liiert. Gibt es doch Überlegungen zu einem Comeback?

Nein. Mir war immer klar, dass es keinen zweiten Versuch geben wird. Ich kenne auch kein Beispiel, wo ein zweiter Versuch erfolgreich war. Und privat gesehen sage ich: Einer in der Politik genügt auch vollkommen. Ich bewundere was mein Partner in der internationalen Politik leistet und genieße die Beobachterrolle.