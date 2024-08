Anlegen an der Börse: Tipps für Anfänger

1: Warum soll man überhaupt an der Börse investieren?

Weil die traditionellen Sparanlagen nicht sonderlich attraktiv sind. Sparbücher oder Girokonten bieten oft nur geringe Zinsen, die nicht selten durch Gebühren geschmälert oder von der Inflation gefressen werden. Und wer als Altervorsorge auf die Pension setzt, kann sich gleich einmal fürs Armenhaus vorbereiten.

Und hier kommt die Börse ins Spiel. Denn Aktien sind nicht nur für Börsenprofis. Sie bieten die Möglichkeit, ein Vermögen aufzubauen. Wer eine Aktie kauft, wird zum Miteigentümer eines Unternehmens und kann von Kursgewinnen und Dividenden profitieren.

2: Was ist eine Aktie?

Mit dem Kauf von Aktien können Sie sich Anteile an einem Unternehmen sichern. Mit einem Investment an der Börse wird man also Teilhaber und hat Anspruch auf einen prozentualen Anteil an den Gewinnen der Firma. Diese ausgeschütteten Beträge nennt man Dividenden.

3: Warum soll man an der Börse investieren, wenn es kracht?

Was nach unten geht, geht meist auch wieder rauf. Manchmal schnell, manchmal dauert es länger. Man muss irgendwie den richtigen Zeitpunkt erwischen. Langfristig geht es jedenfalls eigentlich immer nach oben. Die jährliche Durchschnittsrendite auf dem Weltaktienmarkt lag in den vergangenen 20 Jahren bei 9,1 Prozent.