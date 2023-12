Baukartell: Nächste millionenschwere Strafe gegen heimische Baufirma

Seit mittlerweile fast sechs Jahren ermittelt die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) gegen umfassende Kartellverstöße in der heimischen Baubranche. Es ist der größte Fall, den die BWB in ihrer Geschichte aufzuarbeiten hatte.

Der Baukonzern Porr musste wegen Preisabsprachen bereits 62 Millionen Euro, die Strabag 45 Millionen Euro, wobei das Verfahren gegen die Strabag wiederholt werden muss (siehe weiter unten).

Im Oktober wurde Swietelsky eine reduzierte Geldstrafe von 27,15 Millionen Euro auferlegt, wegen "einer einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung gegen das Kartellverbot in Form von kartellrechtswidrigen Preisabsprachen, Marktaufteilungen sowie Informationsaustausch mit Mitbewerbern in Bezug auf öffentliche und private Ausschreibungen im Bereich des Hoch- und Tiefbaus in weiten Teilen Österreichs im Zeitraum von zumindest Juli 2002 bis Oktober 2017".

