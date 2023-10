Baukartell: 27,15 Millionen Euro Geldbuße gegen Swietelsky

Nach den Baukonzernen Strabag, Porr und Habau hat die Bundeswettbewerbsbehörde in der Causa Baukartell nun auch die Swietelsky AG belangt.

"Die Bundeswettbewerbsbehörde hatte am 27. Oktober 2022 einen Antrag auf Verhängung einer geminderten Geldbuße in Höhe von EUR 27,15 Mio. gegen Swietelsky AG sowie die Tochtergesellschaften C. Peters Baugesellschaft m.b.H. und die Kontinentale Baugesellschaft m.b.H. (gemeinsam „Swietelsky“) beim Kartellgericht eingebracht", heißt es in einer BWB-Aussendung. "Das Kartellgericht verhängte über Swietelsky wegen einer einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung gegen das Kartellverbot in Form von kartellrechtswidrigen Preisabsprachen, Marktaufteilungen sowie Informationensaustausch mit Mitbewerbern in Bezug auf öffentliche und private Ausschreibungen im Bereich des Hoch- und Tiefbaus in weiten Teilen Österreichs im Zeitraum von zumindest Juli 2002 bis Oktober 2017 eine Geldbuße in in Höhe EUR 27,15 Millionen Euro.