Bauernkammer-Chef: "Wer nur das Billigste sucht, wird Salmonellen und Tierleid finden"

Genau an den Bereichen, in denen eine Verpflichtung kommen soll, spießt es sich. Eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie ist nicht vorgesehen. Die Grünen hätten sich dies gewünscht, die ÖVP war dagegen - innerhalb der Volkspartei ist der Bauernbund dafür, der Wirtschaftsbund vorwiegend kritisch.

Kantinen

Ab September kommt aber wie berichtet eine Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung wie etwa Kantinen. 2,2 Millionen Speisen pro Tag in Kantinen - etwa in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Schulen - und somit nahezu zwei Drittel der Außer-Haus-Verpflegung sind davon umfasst, so die Landwirtschaftskammer. Die Herkunft der Grundnahrungsmittel Milch, Fleisch und Eier in den Speisen ist anzugeben.

