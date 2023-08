Salmonellen im Kebab: Wie groß ist die Gefahr?

von Marlene Pichelmayer

Es ist polnisches Hühnerfleisch, hergestellt für Kebab-Spieße, dass laut der AGES für über zwei Dutzend Salmonelleninfektionen in Österreich verantwortlich sein soll. Heute wurde bekannt, dass es über ganz Europa verteilt bereits über 100 Infizierte gibt, unter anderem auch in Irland, Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Ein älterer Mann soll sogar an den Folgen einer Infektion verstorben sein. Doch wie kommt es zu diesen Kontaminationen? Wie gefährlich sind die Keime? Und wie kann man weitere Krankheitsfälle vorbeugen? Diese Fragen beantwortet heute Alexander Hengl vom Marktamt der Stadt Wien.