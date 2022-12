Herkunftskennzeichnung für Kantinen-Essen kommt - Bleibt aber vage

Im Juni des heurigen Jahres ist der Handelskonzern Rewe (Billa, Adeg, Bipa) bereits mit der Forderung vorgeprescht, auch eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung einzuführen. "Die Kennzeichnung muss von Anfang an für alle Absatzkanäle und alle Marktteilnehmer gelten, das umfasst neben dem Lebensmittelhandel insbesondere auch die Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, wo mehr als die Hälfte des Fleischs in Österreich vermarktet wird", so Rewe-Vorstand Marcel Haraszti damals.

Nächster Schritt soll Kennzeichnung von verarbeiteten Lebensmitteln sein

Zu der heutigen Einigung bei der Herkunft des Kantinenessen in der Schwarz-Grünen-Regierung meinte Rauch: "Mit der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung tragen wir dem Wunsch vieler Menschen nach regionalen Produkten Rechnung." Und Totschnig ergänzte: "86 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher legen großen Wert auf die Herkunft von Lebensmitteln. Derzeit ist es aber oft nicht möglich, die Herkunft von Grundzutaten in Speisen zu erkennen. Das ändern wir jetzt." In einem zweiten Schritt werde die Kennzeichnung auf verarbeiteten Lebensmitteln folgen.