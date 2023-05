Autoimporteure erwarten heuer Verkaufsplus von 19 Prozent

Bei Elektroautos erwartet er heuer ein Plus von 18 Prozent, was laut Christian Helmenstein vom Economica Institut weit unter dem liegt, was prognostiziert wurde - womit in den nächsten Jahren noch weit mehr Verbrenner fahren würden als gedacht. Auch über 2035 hinaus, wenn in der EU keine reinen Verbrenner mehr zugelassen werden sollen. Darum sei eine Technologieoffenheit - Stichwort Wasserstoff und eFuels - bei den Antrieben notwendig, betonten heute Kerle und Helmenstein bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Beschäftigung in der Autobranche über Baubranche

Sie unterstützen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), wonach Österreich ein "Autoland" sei. Helmenstein rechnete vor, dass die direkte Wertschöpfung der Autobranche vor der Corona-Pandemie 2019 mit 18,3 Mrd. Euro jener des Beherbergungs- und Gastronomiesektors mit 18,9 Mrd. Euro entsprach. Bei der Beschäftigung liege man über dem Bausektor. Mit 209.000 direkt Beschäftigten seien so viele Menschen in Arbeit wie Linz Einwohner habe.