Problemzone Auto: Verkehr ist größter Energiefresser Österreichs

Wesentlich ist für den VCÖ auch, dass Erdöl rund 92 Prozent der Energie für den Autoverkehr liefere und der Verkehr mit insgesamt 80 Prozent der größte Verbraucher von Erdöl sei. Das waren laut dem VCÖ zuletzt 313 Petajoule pro Jahr. Davon entfielen mit 292 Petajoule 93 Prozent in den Motoren des Kfz-Verkehrs. Der Kfz-Verkehr benötigte demnach sieben Mal so viel Erdöl wie die Haushalte. Und der Flugverkehr verbrauchte trotz des pandemiebedingten Rückgangs fast doppelt so viel wie die Landwirtschaft, so die VCÖ-Analyse.

Einsparungen durch neue Technologien

Der hohe Energieeinsatz könne nur durch den Umstieg auf erneuerbare Energieträger und effiziente Technologien nachhaltig reduziert werden, erklärte Holger Heinfellner vom Umweltbundesamt im Rahmen der Online-Fachkonferenz des VCÖ. "Für die Mobilität der Zukunft und ein klimaneutrales Österreich führt kein Weg daran vorbei, Verkehr zu vermeiden, zu verlagern und zu verbessern."