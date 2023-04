20 Prozent mehr PKW-Zulassungen im 1. Quartal

Waren in den Corona-Jahren Wohnmobile im Trend, so scheint dieser bereits abgeebbt zu sein: Bei den Wohnmobilen verzeichnete die Statistik Austria einen Rückgang um 33,5 Prozent, bei Wohnmobil-Anhängern ein Minus von 7,3 Prozent. Bei den Neuzulassungen für Motorräder wiederum gab es ein Plus von 17,2 Prozent auf 7.281 Stück und bei Motorfahrrädern um 3,7 Prozent auf 1.989 Stück.

Die Neuzulassungen bei den Nutzfahrzeugen sind vor allem auf das Plus bei Sattelzugfahrzeugen zurĂĽckzufĂĽhren. So wurden davon in den ersten drei Monaten 1.279 Fahrzeuge zugelassen - dies entspricht einem Anstieg um 42,1 Prozent. Bei Lastkraftwagen (Lkw) Klasse N3 gab es mit 896 Neuzulassungen um 38,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, von Lkw Klasse N2 wurden mit 98 StĂĽck um 30,7 Prozent und mit Lkw der Klasse N1 6.952 um 24,9 Prozent mehr Fahrzeuge zugelassen.