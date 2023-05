Mehrheit der Österreicher braucht das Auto

Während in Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich und Salzburg sieben von zehn Personen auf das Auto im Alltag angewiesen sind, liegt der Vergleichswert unter den Wienerinnen und Wienern bei gerade einmal etwas mehr als einem Viertel (27 Prozent).

In der Steiermark und in Kärnten sind es sechs von zehn Personen, in Tirol und Vorarlberg mit 56 Prozent etwas weniger als im österreichischen Durchschnitt.