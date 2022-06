Fossiles Ende: Werden wir genug Strom haben?

Elektroautos, die am Netz hängen, können eine enorme Stromleistung zur Verfügung stellen, einerseits beim Laden, andererseits wenn sie entladen werden. Das funktioniert bisher nur in der Theorie und in Feldversuchen, aber die Speicherkapazität der E-Pkw wird in Zukunft für das Netz eine große Rolle spielen. Ein Hausbesitzer könnte etwa abends den Strom für Herd und TV aus dem E-Auto vor der Türe ziehen. Diese Entwicklung wird es mit Sicherheit geben, auch weil es sie für die Netzstabilität geben muss.